В Україні стрибок нових випадків COVID-19 після вихідних: лідером захворюваності став Київ

В Україні на ранок вівторка, 3 серпня, зафіксували 827 нових заражень коронавірусом. У числі хворих 68 дітей і 26 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за 2 серпня 334 людини госпіталізували, 533 пацієнта - одужали. При цьому було зафіксовано 26 летальних випадків.

За добу було зроблено 15 946 ПЛР-тестів, 8 229 тестів методом ІФА, експрес-тестами скористалися 11 447 осіб.

Лідером за кількістю нових захворювань коронавірусом за 2 серпня став Київ - 198 нових випадків. Великий стрибок нових випадків після вихідних зафіксували також у Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

Статистика за весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 254 361 особа;

одужали - 2 187 703 особи;

летальних випадків - 52 981;

проведено ПЛР-тестів - 11424130.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у двох областях України після вихідних не зафіксували жодного нового випадку COVID-19.