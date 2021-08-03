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Вівторок, 03.08.2021
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В Україні стрибок нових випадків COVID-19 після вихідних: лідером захворюваності став Київ

В Україні стрибок нових випадків COVID-19 після вихідних: лідером захворюваності став Київ
08:46 Сьогодні Телеграф

В Україні на ранок вівторка, 3 серпня, зафіксували 827 нових заражень коронавірусом. У числі хворих 68 дітей і 26 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за 2 серпня 334 людини госпіталізували, 533 пацієнта - одужали. При цьому було зафіксовано 26 летальних випадків.

За добу було зроблено 15 946 ПЛР-тестів, 8 229 тестів методом ІФА, експрес-тестами скористалися 11 447 осіб.

Лідером за кількістю нових захворювань коронавірусом за 2 серпня став Київ - 198 нових випадків. Великий стрибок нових випадків після вихідних зафіксували також у Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

Статистика за весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 254 361 особа;
  • одужали - 2 187 703 особи;
  • летальних випадків - 52 981;
  • проведено ПЛР-тестів - 11424130.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у двох областях України після вихідних не зафіксували жодного нового випадку COVID-19.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Коронавірус, Міністерство охорони здоров'я, Коронавірус в Україні, статистика коронавірусу.
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