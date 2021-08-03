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Вівторок, 03.08.2021
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"Вирок КДБ Білорусі в Україні": українці звинувачують у смерті Шишова СБУ

"Вирок КДБ Білорусі в Україні": українці звинувачують у смерті Шишова СБУ
Оновлено 11:19 Сьогодні Телеграф

Новина про те, що в київському парку знайшли повішеним білоруського опозиціонера Віталія Шишова, який зник напередодні під час пробіжки, сколихнула українську громадськість. А поки в Нацполіціі тільки не виключають умисне вбивство, замасковане під суїцид, і не зробили цю версію основною, в мережі переконані: керівника "Білоруського будинку в Україні" вбили через його погляди і діяльність.

Так, політолог Віктор Таран на своїй сторінці в "Фейсбук" нагадує про те, що раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав активіста Віталія Шишова своїм персональним ворогом і пообіцяв поквитатися.

"Бачу спецслужби Луки (Лукашенка - ред.) вирішили не морочитися і привели вирок КДБ Білорусі в Україні. Все логічно. А хто їм заважатиме? ГУР і СБУ? У них на це немає часу, - пише політолог. - Насправді це моторошно - розуміти, що у нас немає спецслужб, які могли б перешкодити іноземним спецслужбам вбити в центрі столиці будь-яку людину".

Вторять політологу і десятки відомих журналістів, які задаються тим же питанням: куди дивиться СБУ.

Головний редактор онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва тим часом пише, що за "рік зухвалого насильства Білорусь остаточно перетворилася в Північну Корею" біля кордонів України. Журналіст також переконана, що це не самогубство, а залякування білоруських опозиціонерів.

Мусаєва нагадує, що 3 серпня о 19:00 білоруські активісти зберуться у посольства своєї країни в Києві та закликає українців підтримати їх на Коцюбинського, 3.

Про Віталія Шишова, "Білоруський дім в Україні", а також про останні дні життя опозиціонера читайте в матеріалі "Телеграфа".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Реакция, Київ, Олександр Лукашенко, Вбивство, Віталій Шишов.
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