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В Україну йдуть дощі, але літо поки не думає відступати: прогноз погоди на 4 серпня

В Україну йдуть дощі, але літо поки не думає відступати: прогноз погоди на 4 серпня
05:23 Сьогодні Телеграф

У середу, 4 серпня, в західних областей України очікуються дощі з грозами, а в решті регіонів країни буде триматися переважно суха погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Фейсбук.

"Фронти принесуть завтра в західну частину України короткочасні дощі з грозами. Спочатку несміливо, місцями, а надвечір опадів побільшає і дощі також пройдуть на Вінниччині, Житомирщині, західних районах Одещини", - написала вона.

За її словами, так само нерівномірно розподілиться і температура повітря в Україні.

На Сході буде зберігатися літня спека +29 ... + 32, а на Заході стовпчик термометра опуститься до +22 ... + 26.

У центральних областях варто очікувати +25 ... + 29 градусів.

"5-6 серпня, кому цікаво й важливо, відчутно посилиться вітер, ймовірно навіть до штормових значень.", - також попереджає Діденко.

Подібні дані були оприлюднені і Укргідрометцентром.

Раніше "Телеграф" писав, чим порадує українців погода в перший тиждень серпня.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 37

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Погода, Прогноз погоді, Наталія Діденко.
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