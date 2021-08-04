Поблажки через карантин закінчилися: в Україні знову будуть штрафувати іноземців

В Україні, незважаючи на триваючий карантин, відновлять штрафи для іноземців, якщо ті порушать правила перебування в країні.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

Раніше гостей України від даних штрафів звільняли в зв'язку з карантинними обмеженнями.

Тепер же адміністративну відповідальність відновлять, і вже з 7 серпня іноземцям потрібно буде дотримуватися всіх термінів перебування в Україні.

Від штрафів звільнять лише тих, хто раніше не мав можливості виїхати за межі України з об'єктивних причин або не зміг через карантин вчасно звернутися до відповідних органів або міграційну службу із заявою про продовження терміну перебування в нашій країні.

Відзначимо, що якщо іноземець порушив терміни перебування в Україні, йому загрожує від 1700 до 5100 грн штрафу.

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