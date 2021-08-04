В українських школах досі не можуть підняти "заборонену в СРСР" тему

Тема сексуального виховання дітей у школах неодноразово ставала предметом запеклих дискусій, а більшість батьків наголошують на необхідності введення такого предмету у шкільній програмі, однак у МОЗ вважають, що у статевому вихованні як окремому предметі - немає сенсу.

Про це у вівторок, 3 серпня, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у інтерв’ю виданню "Слово і діло".

Шкарлет зазначив, що у Радянському Союзі ця тема була заборонена та незручна, а брак інформації у цьому питанні потім негативно відбився на суспільстві.

Попри це, міністр вважає, що як окремий предмет сексуальне виховання виносити не потрібно, адже шкільна програма і так перенасичена.

"Ну, в нас є декілька дисциплін: і основи здоров'я, і біологія, і ціла низка факультативних курсів – "Школа проти СНІДу", "Дорослішай на здоров'я"… Воно все є. Ви знаєте, є певні обмеження часові, коли ти можеш учня завантажувати впродовж тижня. У нас є ще хімія, біологія, фізика, математика, фізичне виховання, праця, образотворче мистецтво, співи… 30 годин в середньому на всі дисципліни, за кожну годину вчителі "б'ються" – багато всього не охопиш. Тому є інтегровані освітні програми, інтегровані курси, які в рамках, наприклад, біології, основ здоров’я формують специфічні теми…", - сказав Шкарлет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міносвіти вирішило полегшити школярам життя на тлі COVID-19.