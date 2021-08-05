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Дощі і грози накриють Україну: прогноз погоди на 5 серпня

Дощі і грози накриють Україну: прогноз погоди на 5 серпня
05:27 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Україні в четвер, 5 серпня, у західних областях, на півночі та місцями в центральній частині країни варто очікувати дощі, грози і незначне похолодання - тільки на півдні та сході буде спекотно.

Про це повідомляє український метеоролог і головний синоптик країни Наталія Діденко в Telegram-каналі.

За її словами, негода в деяких частинах України може супроводжуватися шквалами.

У Києві також дощитиме, і буде гроза. Максимальна температура вдень становитиме + 26-27 градусів Цельсія.

На півночі і в більшості центральних областей 5 серпня буде прохолодно - не більше + 25-29 градусів Цельсія.

Як повідомляє синоптик, в західній частині України варто очікувати всього + 22-27 градусів.

За словами Діденко, в п'ятницю дощ може змінитися серйозною зливою у поєднанні зі шквалом.

Спекотна погода буде тільки на сході, півдні і східних районах центральної України (Дніпро з районами, область). Там температура повітря становитиме + 28-33 градуси Цельсія.

На карті Укргідрометцентру можна побачити, що дощі пройдуть по більшій частині території країни і вони будуть супроводжуватися грозами.

Погода

В областях, де зараз багато відпочивальників - Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій - погода буде сонячною і теплою.

В Одесі варто очікувати + 27-29 градусів вдень і + 18-19 вночі, в Херсоні вдень буде + 31-33 градуси і стільки ж у Миколаєві.

У Запорізькій області також очікується тепла погода + 30-32 градуси Цельсія.

Раніше "Телеграф" повідомляв прогноз погоди на перший тиждень серпня.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Укргидрометцентр, Прогноз погоді, Наталія Діденко, Погода 5 серпня.
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