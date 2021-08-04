Двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських воїнів у "Іловайському котлі"

У Генпрокуратурі повідомили про підозру двом генерал-полковником Збройних сил Росії, які в 2014 році організували масове вбивство українських солдат в Іловайську на Донбасі.

За інформацією українського відомства, підозрювані - начальник Головного штабу Сухопутних військ (перший заступник Головнокомандувача Сухопутних військ Збройних Сил Росії) і начальник Центрального командного пункту Генштабу РФ.

Слідчі кажуть, що саме ці люди в серпні 2014 року "здійснили віроломне вбивство" українських солдатів, які виходили з гарячої точки - Іловайська - по так званому коридору. Безпеку українських солдат тоді гарантували військові Росії.

На цьому "діяльність" російських топ-військових в Україні не закінчилася. У 2014-2015 роках підозрювані керували незаконними формуваннями на Донбасі і вели агресивну війну на українських територіях.

За фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни і порушення законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, відкриті кримінальні виробництва. Росіянам в нашій країні загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, вищий суд Праги в Чехії визнав тероризм в діях білоруса Олексія Фадєєва, який воював на Донбасі на стороні проросійських бойовиків в 2014-2016 рр, і збільшив його термін ув'язнення з 4,5 до 21 року.