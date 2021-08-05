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Четвер, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу осіб на добу вперше з червня

Кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу осіб на добу вперше з червня
Оновлено 08:35 Сьогодні Телеграф

В Україні зростає кількість зафіксованих випадків коронавірусу на добу.  Станом на 5 серпня захворіли за добу на коронавірус 1052  людини. Все більше фіксується випадків захворювання серед дітей - 81 дитина. Також серед захворілих - 37 медпрацівників.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

За добу 4 серпня:

  • шпиталізовано - 532 людини
  • летальних випадків - 25
  • одужали - 542 людини.

За добу в Україні зробили 46 074 тести на COVID-19, серед них методом ПЛР - 20 950.

Останній раз такий рівень захворюваності фіксували в Україні 17 червня - тоді за добу, згідно зі статистикою РНБО, захворіли 1188 осіб.

статистика РНБО

(Фото: РНБО)

Лідером з виявлення нових випадків коронавірусу залишається столиця України. У Києві зареєстрували 187 випадків ковіда. Серед регіонів найбільшу кількість заражень за 4 серпня фіксують в Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Найменша кількість виявлених коронавірусних заражень в Кіровоградській (6) і Волинській (7) областях.

Раніше "Телеграф" писав, що в Ухані в страху перед новою хвилею епідемії коронавірусу протестують 11 млн осіб.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Статистика, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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