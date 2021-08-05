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Українці не вірять в зміни на краще, а грошей вистачає тільки на їжу - результати дослідження

Українці не вірять в зміни на краще, а грошей вистачає тільки на їжу - результати дослідження
Оновлено 10:33 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

Всього за менш ніж півтора місяця з червня по серпень в Україні збільшилася майже на 5% кількість людей, незадоволених розвитком подій в державі - з 64% до 68,7%. Однією з причин називають погіршення матеріального становища. З минулого дослідження настрої українців змінилися не в кращу сторону.

Про це свідчать дані досліджень Київського міжнародного інституту соціології.

У питанні добробуту і достатку українців результати не можуть потішити. За два роки - з липня 2019, кількість людей, яким ледь вистачає грошей на їжу та одяг збільшилася. 78,3% опитаних при своїй зарплаті відчувають труднощі.

бідність КМІС

(Фото: КМІС)

Майже половина опитаних - 47,6% вважають, що в порівнянні з літом 2020 року їм стало жити складніше. Про поліпшення говорять тільки 12,5%. Причому багато українців вже і не чекають покращень - позитивний настрій зберегли тільки 20,7% опитаних. А ось до гіршого готуються - 31,3% респондентів.

рівень життя

(Фото: КМІС)

Опитування проводили з 24 липня по 1 серпня методом особистого опитування. Опитали 2028 респондентів старше 18 років в 105 населених пунктах України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цієї осені за комуналку одержувачі субсидій будуть платити більше.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

КМИС, Бідність, Соцопитування, Київський міжнародний інститут соціології, рівень життя.
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