Українці не вірять в зміни на краще, а грошей вистачає тільки на їжу - результати дослідження

Всього за менш ніж півтора місяця з червня по серпень в Україні збільшилася майже на 5% кількість людей, незадоволених розвитком подій в державі - з 64% до 68,7%. Однією з причин називають погіршення матеріального становища. З минулого дослідження настрої українців змінилися не в кращу сторону.

Про це свідчать дані досліджень Київського міжнародного інституту соціології.

У питанні добробуту і достатку українців результати не можуть потішити. За два роки - з липня 2019, кількість людей, яким ледь вистачає грошей на їжу та одяг збільшилася. 78,3% опитаних при своїй зарплаті відчувають труднощі.

(Фото: КМІС)

Майже половина опитаних - 47,6% вважають, що в порівнянні з літом 2020 року їм стало жити складніше. Про поліпшення говорять тільки 12,5%. Причому багато українців вже і не чекають покращень - позитивний настрій зберегли тільки 20,7% опитаних. А ось до гіршого готуються - 31,3% респондентів.

(Фото: КМІС)

Опитування проводили з 24 липня по 1 серпня методом особистого опитування. Опитали 2028 респондентів старше 18 років в 105 населених пунктах України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цієї осені за комуналку одержувачі субсидій будуть платити більше.