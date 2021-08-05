Українцям відкриють невідомі деталі "Іловайського котла": під грифом "секретно" зараз більше 70 томів справи

Генпрокуратура відкриє раніше засекречені матеріали розслідування справи про "Іловайський котел", - з 300 томів зараз близько 70 знаходяться під грифом "секретно".

Про це на зустрічі з рідними загиблих, полонених і зниклих розповіла генпрокурор Ірина Венедиктова 5 серпня, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що розслідування Іловайської трагедії йде за двома напрямками:

організації вторгнення росіян і вбивство українських військових;

можлива недбалість військових службових осіб з числа керівництва АТО.

В рамках розслідування допитали понад 900 свідків і потерпілих, вивчили більше 1,6 тисяч документів, - в цілому зібрали вже понад 300 томів справи, з яких понад 70-ти знаходяться під грифом секретності.

СБУ направила в Генштаб і інші органи клопотання про розсекречення документів, в той час як Генпрокуратура працює над удосконаленням офіційного сайту, де в подальшому хочуть запустити спеціальний розділ, який буде містити дані про хід розслідування Іловайської трагедії і фотокопії розсекречених документів.

"Суспільство має знати правду", - заявила Венедиктова.

Нагадаємо, бої за Іловайськ в Донецькій області проходили майже сім років тому, з 7 по 31 серпня 2014 року, - 18 числа українські військові змогли увійти в місто, але через кілька днів до бойовиків прийшло потужне підкріплення, після чого бійці виявилися в оточенні.

Сумарно в ході бойових дій загинуло 368 українських військових, ще 18 досі вважаються зниклими.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні Генпрокуратура повідомила про підозру двом російським генерал-полковникам у справі про "Іловайський котел".