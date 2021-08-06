Не "Монополія": топ-5 настільних ігор, які здивують вашу сім'ю і друзів

Літо - чудовий час, щоб провести його в колі сім'ї та друзів. А щоб провести його весело, можна всім разом зібратися за настільною грою. На щастя, в "настолки" можна грати не тільки вдома, а й на природі. Тому беріть з собою друзів і сміливо вирушайте на ігровий пікнік. А які є настільні ігри для всієї родини, дивіться в добірці "Телеграфа".

Найкращі настільні ігри для всієї родини

"Відьмак. Старий світ"

"Відьмак. Старий світ" - це пригодницька настільна гра з захопливим сюжетом. Ви можете спробувати себе в ролі відьмака і позмагатися за звання кращого на континенті. Це гра для компанії з 2-5-ти осіб, які будуть подорожувати по загадковому світу магії на величезній карті і боротися з монстрами.

"Червоний світанок"

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"Червоний світанок" - стратегічна гра, де дія відбувається в тоталітарному світі майбутнього, який розділений на різнокольорові касти. Учасники гри очолять великі будинки і битимуться за персонажів, які будуть корисними для них. В кінці гри вони також отримують очки гелію, флот, рівень впливу і фішку панування. Перемагає гравець з найбільшою кількістю очок.

"Цезар: Римляни і Галли"

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У цій грі вам доведеться відправитися на дві тисячі років тому, щоб битися на боці однієї з протиборчих груп: римлян або галлів. У грі вам доведеться навчитися приймати неочевидні рішення і розробляти виграшні стратегії, а також вміло поводитися з картою

"Декодер"

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Це відмінна настільна гра для великої компанії. Учасники діляться на дві команди, в кожній з яких може бути від 2 - до 4 гравців. Мета гри в кожному раунді полягає в тому, щоб передати код своїм колегам по команді таким чином, щоб суперники не змогли його зламати.

"Небезпечні слова"

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"Небезпечні слова" - це фентезійна гра, в якій вам доведеться пояснювати і відгадувати слова. Капітани повинні пояснити учасникам своєї команди загадане слово за допомогою інших слів. При цьому заздалегідь складається список слів, які використовувати при поясненні не можна, інакше хід переходить до іншої команди.

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