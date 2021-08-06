Скачать
П'ятниця, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Вводяться спеціальні мітки: в Україні придумали, як убезпечити туристів від COVID-19
Вводяться спеціальні мітки: в Україні придумали, як убезпечити туристів від COVID-19
Названо час і місце прощання з Євгеном Марчуком
Названо час і місце прощання з Євгеном Марчуком
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
Штам "Дельта" дістався до ще одного регіону України: зафіксовано три випадки зараження
Штам "Дельта" дістався до ще одного регіону України: зафіксовано три випадки зараження

Не "Монополія": топ-5 настільних ігор, які здивують вашу сім'ю і друзів

Не "Монополія": топ-5 настільних ігор, які здивують вашу сім'ю і друзів
Оновлено 17:44 Сьогодні Телеграф фото geekach.com

Літо - чудовий час, щоб провести його в колі сім'ї та друзів. А щоб провести його весело, можна всім разом зібратися за настільною грою. На щастя, в "настолки" можна грати не тільки вдома, а й на природі. Тому беріть з собою друзів і сміливо вирушайте на ігровий пікнік. А які є настільні ігри для всієї родини, дивіться в добірці "Телеграфа".

Найкращі настільні ігри для всієї родини

"Відьмак. Старий світ"

"Відьмак. Старий світ" - це пригодницька настільна гра з захопливим сюжетом. Ви можете спробувати себе в ролі відьмака і позмагатися за звання кращого на континенті. Це гра для компанії з 2-5-ти осіб, які будуть подорожувати по загадковому світу магії на величезній карті і боротися з монстрами.

"Червоний світанок"

"Червоний світанок"

фото geekach.com.ua

"Червоний світанок" - стратегічна гра, де дія відбувається в тоталітарному світі майбутнього, який розділений на різнокольорові касти. Учасники гри очолять великі будинки і битимуться за персонажів, які будуть корисними для них. В кінці гри вони також отримують очки гелію, флот, рівень впливу і фішку панування. Перемагає гравець з найбільшою кількістю очок.

"Цезар: Римляни і Галли"

"Цезар: Римляни і Галли"

фото geekach.com.ua

У цій грі вам доведеться відправитися на дві тисячі років тому, щоб битися на боці однієї з протиборчих груп: римлян або галлів. У грі вам доведеться навчитися приймати неочевидні рішення і розробляти виграшні стратегії, а також вміло поводитися з картою

"Декодер"

"Декодер"

фото geekach.com.ua

Це відмінна настільна гра для великої компанії. Учасники діляться на дві команди, в кожній з яких може бути від 2 - до 4 гравців. Мета гри в кожному раунді полягає в тому, щоб передати код своїм колегам по команді таким чином, щоб суперники не змогли його зламати.

"Небезпечні слова"

"Небезпечні слова"

фото geekach.com.ua

"Небезпечні слова" - це фентезійна гра, в якій вам доведеться пояснювати і відгадувати слова. Капітани повинні пояснити учасникам своєї команди загадане слово за допомогою інших слів. При цьому заздалегідь складається список слів, які використовувати при поясненні не можна, інакше хід переходить до іншої команди.

Пропонуємо вам також подивитися нові тизери "Дивних див" і фінальних "Ходячих мерців".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заступник головного редактора
Перегляди: 22

Все по темі:

Ігри, настільні ігри.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
02 Під Львовом у ДТП загинув син відомого бізнесмена - що відомо про аварію (фото)
03 Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
04 Два кіоски знесло за секунду: з'явилося відео моменту аварії на Позняках У Києві
05 "Це прорив": Україна домовилася про постачання препаратів прямої дії від COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Намагаюся не думати&quot;: Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
"Намагаюся не думати": Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
На українців вішають кредити під 12 285% річних: як обманюють мікрофінансові організації
На українців вішають кредити під 12 285% річних: як обманюють мікрофінансові організації
Міжнародна підтримка зростає: стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт &quot;Кримської платформи&quot;
Міжнародна підтримка зростає: стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт "Кримської платформи"
&quot;Збирався чай пити&quot;: спливли нові деталі обстрілу Донбасу бойовиками
"Збирався чай пити": спливли нові деталі обстрілу Донбасу бойовиками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся