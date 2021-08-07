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Субота, 07.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні третю добу поспіль фіксують більше тисячі нових випадків коронавірусу
В Україні третю добу поспіль фіксують більше тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні третю добу поспіль фіксують більше тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні третю добу поспіль фіксують більше тисячі нових випадків коронавірусу
Оновлено 08:32 Сьогодні Телеграф

В Україні за минулу добу, 6 серпня, зафіксували 1054 нових випадки коронавірусу. Приріст хворих більше тисячі спостерігається останні три дні, така динаміка захворюваності востаннє спостерігалася у червні.

Про це зранку у суботу, 7 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за п'ятницю коронавірусом захворіли 1054 людини, з них 72 дитини та 13 медпрацівників.

При цьому за минулу добу 534 особи потрапили у лікарню, 1393 пацієнта вилікувалися від COVID-19, а летальних випадків зафіксували 20.

Зазначається, що було протестовано 22 273 особи за допомогою ПЛР-тестування, ще 9 628 осіб зробили ІФА-тест, а 14 940 скористалися експрес-тестами.

Найбільшу кількість нових випадків третій день поспіль фіксують у Києві - за минулу добу ще 176 випадків. Крім того, за 7 серпня у лідерах захворюваності опинилися Харківська (100), Одеська (76), Дніпропетровська (75) та Херсонська (68) області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна другий день поспіль б'є майже двомісячний рекорд захворюваності COVID-19.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Україна, Коронавірус, Міністерство охорони здоров'я, статистика коронавірусу.
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