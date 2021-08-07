Молода жінка раптово померла під час весілля на Буковині

На Буковині 47-річна жінка раптово померла під час весілля.

Як повідомляє видання "Molbuk", трагедія сталася в селі колишнього Сторожинецького району на Буковині.

За словами очевидців, в ресторані жінка, танцюючи, несподівано втратила свідомість і померла на місці. Прибулі на місце події лікарі констатували смерть.

За даними поліції, ніяких протиправних дій стосовно жінки скоєно не було. Причини смерті встановлюються.

Раніше "Телеграф" писав, що в Єгипті молода наречена померла всього через годину після весілля. 21-річна Ісра Шаабан, повернувшись додому, відчула втому і різкий біль в грудях. Незабаром дівчина померла від серцевого нападу.