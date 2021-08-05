В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день

В Египте молодая невеста умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы.

Об этом сообщает The Sun.

21-летняя Исра Шаабан почувствовала усталость после того, как вошла в свой новый дом в деревне Медум в провинции Бени-Суэф на севере Египта после самого счастливого события в ее жизни. После этого молодая невеста почувствовала резкую боль в груди, и ее пришлось госпитализировать. По сообщению местных СМИ, девушка перенесла сердечный приступ.





"Вчера мы были на свадьбе Исры, где все были счастливы, сегодня мы похоронили ее", - говорит двоюродный брат девушки.

Отмечается, что смертью девушки была шокирована вся деревня, многие местные жители присутствовали на ее похоронах.

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