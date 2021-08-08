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Опадів не чекайте: наступного тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон

Опадів не чекайте: наступного тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон
07:31 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

Наступного тижня, 9-15 серпня, в Україні переважатиме сонячна погода без суттєвих опадів. Про це розповіли в Українському гідрометцентрі у коментарі "Телеграфу".

За прогнозом метеорологів, наступний тиждень розпочнеться із більш спокійної, врівноваженої погоди. Адже на нашу територію почне впливати поле підвищеного тиску, тобто – антициклон. Він і забезпечить більш сонячну, спокійну погоду, вітру та опадів стане менше. Однак протягом тижня ймовірні незначні опади, але вони носитимуть локальний та короткочасний характер.

Температури повітря близько і вище 30 градусів тепла буде зберігатися на сході та півдні країни, тоді як захід, північ і центр перебуватимуть у більш помірній повітряній масі.

У понеділок, 9 серпня, в західних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території – без опадів. Температура в цей день у південній та східній частині вночі сягатиме 16-21, вдень 30-35 градусів із позначкою "плюс".

Прогноз на 9 серпня. Карта Укргідрометцентру: meteo.gov.ua

У вівторок і середу, 10 і 11 серпня, переважатиме більш спокійна погода завдяки впливу антициклону. Незначні дощі можуть пройти у західних областях, але загалом пануватиме погода без опадів. Температура вночі становитиме 14-20, на узбережжі морів – до 23 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підійматимуться до 28-34, у західних і північних – 23-29 градусів тепла.

Наприкінці тижня у більшості регіонів переважитиме погода без істотних опадів. Лише 13 серпня у східних, південно-східних областях місцями можуть опуститися короткочасні дощі та окремі грози. Температура вночі в кінці тижня становитиме +15-20, на узбережжі морів трохи вище – до +23 градусів.

У вихідні, 14-15 серпня, температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаських областях очікується вночі на рівні +12-17, вдень – +28-34 градусів. А 12-14 серпня, з четверга по суботу, в західних, північних, Вінницькій та Черкаських областях прогнозують в денні години до 23-29 градусів тепла.

Прогноз на 9 серпня. Карта Укргідрометцентру: meteo.gov.ua

Нагадаємо, після засипаної снігом Бразилії зима вирішила показати себе на трасі "Одеса-Миколаїв". Минулої суботи на півдні України випав сніг.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Погода, Погода в Україні, прогноз погоди на тиждень.
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