Стало відомо, коли в Україні буде пік епідемії COVID-19

Епідемія коронавіруса в останній місяць літа поступово набирає обертів в Україні, а тому з'явилися припущення, що її пік випаде в цьому році на середину осені.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів соціолог Ілля Дробчак.

Він вказав на те, що в даний час спостерігається рівномірне зростання числа нових заражень у всіх областях України. При цьому від тижня до тижня він становить близько 24%.

Дробчак підкреслив, що в даний час в Україні фіксуються показники близько 6 тисяч випадків на тиждень, що не так вже й багато. Втім, досвід інших країн показав, що зростання може відбутися різко.

Він припустив, що пік епідемії настане між 20 вересня і 25 жовтня, а число нових випадків може досягти 80-130 тисяч в тиждень.

"Чесно кажучи, в цей раз навіть не буду" топити "за локдауни до початку вересня, тому що колективний імунітет в наших умовах треба формувати - або вакцинацією, або смертями. У вакцинацію українці не сильно хочуть", - підсумував Дробчак.

Як повідомлялося раніше, в Україні вже п'ять областей виходять за норми "зеленої зони".