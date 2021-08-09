Все онлайн: Шмигаль сказав, коли Україна перейде в режим "без паперів"

В Україні зовсім скоро всі публічні державні послуги перейдуть в режим "без паперів", тобто вся потрібна інформація буде знаходитися в електронних ресурсах. Повний перехід може відбутися вже через три місяці.

Про це в неділю, 8 серпня, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

За словами політика, Володимир Зеленський на цьому тижні в п'ятницю, 6 серпня, підписав відповідний закон про переведення всіх публічних послуг у форму онлайн.

"Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах", - написав прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що перехід в режим "без паперів" допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову при їх отриманні.

"Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень", - зазначив політик.

Ще в минулому місяці, 15 липня, Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо білоруського режиму "без паперів" і відправила на підпис президенту.

Якщо повний перехід відбудеться, то для отримання будь-якої публічної послуги не потрібно буде подавати документи та / або інформацію, що міститься в національних електронних інформаційних ресурсах.

Досить буде вказати відомості, необхідні для надання публічної послуги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 серпня у Верховній Раді прийняли рішення внести зміни до закону і дозволити людям з інвалідністю позачергово проходити через український кордон.