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Некоторых украинцев начали пропускать без очереди через границу и линию разграничения: кого это касается

Некоторых украинцев начали пропускать без очереди через границу и линию разграничения: кого это касается
16:39 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Проходить через украинскую границу и пересекать контрольные пункты въезда выезда с оккупированных территорий вне очереди с 5 августа могут люди с инвалидностью. 

Текст изменений в закон опубликован на сайте Верховной Рады. 

Право на внеочередной проезд или проход имеют:

  • люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы
  •  лица с инвалидностью I группы
  • сопровождающие (не более двух) либо родственники первой линии.

Если границу пересекают на машине, то в ней должны быть только люди с правом на внеочередной проезд. 

Также, согласно изменениям в законодательстве на внеочередное обслуживание в кассах или в других заведениях любой формы собственности имеют:

  • взрослые с инвалидностью
  • дети с инвалидностью
  • лица, сопровождающие людей с инвалидностью первой группы или детей-инвалидов (не более 1 человека).

Изменения в  Закон об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине 3 августа подписал президент Украины Владимир Зеленский. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский посоветовал "любителям России" уезжать в РФ. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Закон Украины, Владимир Зеленский, граница Украины, КПВВ, Люди с инвалидностью.
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