Некоторых украинцев начали пропускать без очереди через границу и линию разграничения: кого это касается

Проходить через украинскую границу и пересекать контрольные пункты въезда выезда с оккупированных территорий вне очереди с 5 августа могут люди с инвалидностью.
Текст изменений в закон опубликован на сайте Верховной Рады.
Право на внеочередной проезд или проход имеют:
Если границу пересекают на машине, то в ней должны быть только люди с правом на внеочередной проезд.
Также, согласно изменениям в законодательстве на внеочередное обслуживание в кассах или в других заведениях любой формы собственности имеют:
Изменения в Закон об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине 3 августа подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский посоветовал "любителям России" уезжать в РФ.