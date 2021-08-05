Некоторых украинцев начали пропускать без очереди через границу и линию разграничения: кого это касается

Проходить через украинскую границу и пересекать контрольные пункты въезда выезда с оккупированных территорий вне очереди с 5 августа могут люди с инвалидностью.

Текст изменений в закон опубликован на сайте Верховной Рады.

Право на внеочередной проезд или проход имеют:

люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы

лица с инвалидностью I группы

сопровождающие (не более двух) либо родственники первой линии.

Если границу пересекают на машине, то в ней должны быть только люди с правом на внеочередной проезд.

Также, согласно изменениям в законодательстве на внеочередное обслуживание в кассах или в других заведениях любой формы собственности имеют:

взрослые с инвалидностью

дети с инвалидностью

лица, сопровождающие людей с инвалидностью первой группы или детей-инвалидов (не более 1 человека).

Изменения в Закон об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине 3 августа подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский посоветовал "любителям России" уезжать в РФ.