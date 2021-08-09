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Сонячна погода місцями буде змінюватися дощами і грозами: погода в Україні на понеділок

Сонячна погода місцями буде змінюватися дощами і грозами: погода в Україні на понеділок
05:24 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash

Перший робочий день тижня порадує більшу частину українців відносно сухою, але хмарною погодою. Втім так буде не скрізь.

Відповідні дані випливають з прогнозу Укргідрометцентру на понеділок, 9 серпня.

За його інформацією, дощі з грозами очікуються в західних регіонах, а також у Харківській та Донецькій областях.

Неістотні опади не виключені в Дніпропетровській і Луганській областях.

На решті частини України опадів синоптики не чекають.

Температура повітря на більшій частині країни очікується на рівні +28...+31 градуса. У Західних областях дощі "охолодять" повітря до +24...+27 градусів.

Луганська область залишиться єдиною в Україні, де буде зберігатися по-справжньому літня спека, там очікується +32...+34. Втім, вже з вівторка дощі принесуть похолодання і туди.

Погода в Україні на 9 серпня

Як повідомлялося раніше, синоптики розповіли "Телеграфу", чого чекати від погоди на цьому тижні.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 40

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Погода, Прогноз погоді, Дощі.
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