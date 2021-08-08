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Осадков не ждите: на следующей неделе погоду в Украине будет определять антициклон

Осадков не ждите: на следующей неделе погоду в Украине будет определять антициклон
07:30 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Иллюстративное фото

На следующей неделе, 9-15 августа, в Украине будет преобладать солнечная погода без существенных осадков. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре в комментарии "Телеграфу".

По прогнозу метеорологов, следующая неделя начнется с более спокойной, уравновешенной погоды. Поскольку на нашу территорию начнет влиять поле повышенного давления, то есть - антициклон. Он и обеспечит более солнечную, спокойную погоду, ветра и осадков станет меньше. Однако в течение недели вероятны незначительные осадки, но они будут носить локальный и кратковременный характер.

Температуры воздуха около и выше 30 градусов тепла будет сохраняться на востоке и юге страны, тогда как запад, север и центр будут находиться в более умеренной воздушной массе.

В понедельник, 9 августа, в западных областях местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории - без осадков. Температура в этот день в южной и восточной части ночью достигнет 16-21, днем 30-35 градусов с отметкой "плюс".

 

Прогноз на 9 августа. Карта Укргидрометцентра: meteo.gov.ua

Во вторник и среду, 10 и 11 августа, будет преобладать более спокойная погода благодаря воздействию антициклона. Незначительные дожди могут пройти в западных областях, но в целом ожидается погода без осадков. Температура ночью 14-20, на побережье морей - до 23 градусов тепла. Днем столбики термометров будут подниматься до 28-34, в западных и северных - 23-29 градусов тепла.

В конце недели в большинстве регионов будет преобладать погода без существенных осадков. Лишь 13 августа в восточных, юго-восточных областях местами могут опуститься кратковременные дожди и грозы. Температура ночью в конце недели составит +15-20, на побережье морей несколько выше - до +23 градусов.

В выходные, 14-15 августа, температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ожидается ночью на уровне +12-17, днем - +28-34 градусов. А 12-14 августа, с четверга по субботу, в западных и северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют в дневные часы до 23-29 градусов тепла.

 

Прогноз на 9 августа. Карта Укргидрометцентра: meteo.gov.ua

Напомним, после засыпанной снегом Бразилии зима решила показать себя на трассе "Одесса-Николаев". В минувшую субботу на юге Украины выпал снег.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Погода, Погода в Украине, Прогноз погоды, Прогноз погоды на неделю.
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