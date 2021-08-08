Ще один російський репер оскандалився в Україні з "російським" Кримом (фото)

У Києві в суботу, 7 серпня, з концертом виступив російський хіп-хоп виконавець Obladaet (справжнє ім'я Назар Вотяков). Захід пройшов в нічному клубі Atlas в рамках його великого туру по Україні і іншим країнам. Можливо, на цей факт ніхто б і не звернув уваги, якби не один нюанс.

Як вказав користувач Твіттер Назар Токар, на анонсі заходу клуб виклав постер, на якому окупований Крим зображений в складі Росії.

"Це Київ, клуб Атлас. Зверніть увагу на Крим. Ця особа також виступала в Харкові і їде в Одесу", - написав він.

Це Київ, клуб Атлас. Зверніть увагу на Крим. Ця особа також виступала в Харкові і їде до Одеси. pic.twitter.com/qsPkjPKgL0 — Nazar Tokar (@dedushkaa) August 8, 2021

Варто відзначити, що в даний момент цей запис відсутній на сторінці клубу Atlas.

Також додамо, що на сайті туру виконавця південна частина РФ і український Крим "затерті".

Згідно з даними на його сайті, виступ в Одесі заплановано на 8 серпня.

Нагадаємо, крім нього в Одесі 8 серпня також виступить і скандальний репер Баста (Василь Вакуленко), якому раніше був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Громадський діяч Дем'ян Ганул раніше заявив, що місця на його концерт вже купили багато проукраїнські активісти і мають намір "поставити питання".

"Вакуленко повинен відповісти на ключові питання, і він на них відповість". - написав він.

Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо, що концерт в Україні готує ще один російський репер Елджей (Олексій Узенюк).