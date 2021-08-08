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Помер український продюсер і журналіст Дмитро Харитонов

Помер український продюсер і журналіст Дмитро Харитонов
Оновлено 19:56 Сьогодні Телеграф Facebook

У неділю, 8 серпня, помер відомий український журналіст, письменник і телевізійний продюсер Дмитро Харитонов.

Про це в неділю, 8 серпня, повідомив його друг, генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні пішов з життя мій близький друг, телевізійний продюсер, письменник, журналіст Дмитро Харитонов. Глибока, добра, дуже чуйна і позитивна людина. Дуже рано", - написав Красовицький.

Він не повідомив про причини смерті Харитонова.

Як пише видання "Детектор Медіа", Дмитро Харитонов народився 10 травня 1967 року в Харкові. За освітою - історик (в 1989 році з червоним дипломом закінчив історичний факультет Харківського державного університету). Автор і ведучий циклу програм "Таємні історії", ток-шоу "Мости". Крім того, автор понад 20-ти документальних фільмів, серед яких "Жінка кольору танго", "Кіно для Гітлера, або Справжня історія Лені Ріфеншталь", "Фатальний скарб", а також книг "Репортаж не для друку", "Лобановський. Післямова", "Крижаний рейх" і "Футбольні війни".

Володар багатьох телевізійних нагород - "Золота ера", "Телетріумф" та ін. У 2004-2005 роках - генеральний продюсер телеканалу СТБ, з 2005-го року зайнявся реалізацією власних проектів. Очолював відомий телепроект "Смак" Андрія Макаревича. У 2007 році очолив ТРК "Київ.

Як повідомлялося, вранці 8 серпня стало відомо про смерть відомого українського художника, директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 68

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Продюсер, Смерть, Журналист, Письменник, Альманах 2021, Дмитро Харитонов.
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