У мережі повідомили про раптову смерть Олександра Ройтбурда

В українському сегменті соцмережі Facebook поширюється інформація про смерть відомого українського художника Олександра Анатолійовича Ройтбурда.
"R.I.P. Олександр Ройтбурд", - написав на своїй сторінці в соцмережі художник Сергій Захаров.
Про це ж повідомив на своїй сторінці в соцмережі український журналіст Леонід Швець:
Про кончину Ройтбурда повідомляють і інші митці і громадські діячі.
Олександр Ройтбурд народився 14 жовтня 1961 року в Одесі. Український художник, директор Одеського художнього музею.
Представник південноукраїнської художньої школи, а також постмодернізму.