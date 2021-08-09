Місцями дощитиме: чого чекати від погоди в Україні у вівторок

В Україні у вівторок місцями очікуються короткочасні грозові дощі.

Про це попередила синоптик Наталія Діденко.

"Ловимо завтрашній атмосферний фронт в Україні! Бо, схоже, з найближчої синоптичної перспективи, лише у вівторок у нас є шанс на дощі", - написала вона.

За її словами, сухо буде лише на північному заході країни.

Що стосується температури повітря, то Діденко вказує, що найбільш прохолодним залишатиметься Захід України, там очікується +23...+ 27.

А ось на східній частині України варто чекати +28...+33 градуси.

"Тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозні опади - навряд", - підкреслила вона.

Подібне від погоди очікують і синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомлялося раніше, синоптики розповіли "Телеграфу", чого чекати від погоди на цьому тижні.