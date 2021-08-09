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Понеділок, 09.08.2021
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Українські медики збиратимуть бали за вакцинацію пацієнтів проти коронавірусу

Українські медики збиратимуть бали за вакцинацію пацієнтів проти коронавірусу
16:54 Сьогодні Телеграф

Стало відомо, як будуть преміювати українських медиків, чиї пацієнти будуть вакциновані проти коронавірусу.

За інформацією прес-служби МОЗ, якщо у сімейного лікаря буде щеплено 80% дорослих пацієнтів, то він отримає 50 балів безперервного професійного розвитку (БПР).

Варто відзначити, що дана система працює в Україні з 2019 року і широко поширена в світі.

Так, у кожного сімейного лікаря в Україні має бути, як мінімум, 50 балів БПР за рік. Якщо ж лікар отримає ще 50 бонусних на вакцинації, їх йому нарахують під час атестації в 2022 році.

Крім балів, лікарів в Україні хочуть заохочувати за виконання плану по антиковідним щепленням і фінансово. Правда, це питання ще обговорюється на рівні держави.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 17 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer / BioNTech очікують в Україні до кінця року. При цьому за найближчі 4 місяці МОЗ України планує вакцинувати половину населення країни. Правда, чиновники не впевнені, що це врятує країну від пандемії.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Медики, Бали, Вакцинация, Коронавірус, Сімейний лікар.
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