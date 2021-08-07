Украина ждет 17 млн доз вакцин, но они могут не спасти страну от вспышки COVID-19

17 миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech ожидают в Украине до конца года. При этом за ближайшие 4 месяца Минздрав Украины планирует вакцинировать половину населения страны.

Об этом рассказал главный санврач и замминистра МОЗ Игорь Кузин в эфире РадиоСвобода.

По его словам прихода новой вакцины ждать не стоит и нужно прививаться тем, что есть в наличии. При этом заместитель министра отметил, что эффективность вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca 91-95%. Он предупредил, что новая вакцина может опоздать к началу очередной волны COVID-19 в Украине.

Согласно планам министерства к концу ноября в Украине должно быть сделано 10 миллионов прививок и привиты 5 миллионов людей.

На 7 августа в стране полный курс иммунизации от коронавируса прошли 2 миллиона 353 тысячи 218 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в ОАЭ начали вакцинировать от коронавируса детей от 3 лет - провели испытания результаты которых позволили использовать одну из китайских вакцин.