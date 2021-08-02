Вакцинация становится "моложе": в ОАЭ начнут прививать от коронавируса детей с 3-х лет

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов разрешило вакцинировать детей с 3 до 17 лет китайской вакциной Sinopharm.

Об этом сказано в официальном Twitter правительства.

В заявлении идет речь о том, что решение приняли после клинических испытаний и оценки рисков. Для того чтобы оценить последствия для детского организма, проводили тестирование на 900 добровольцах в июне.

Подробные результаты исследований правительство ОАЭ не публикует. Отметим, что в стране уже разрешена вакцинация подростков препаратом компании Pfizer-BioNTech с возраста 12 до 15 лет.

В Объединенных Арабских Эмиратах один из самых высоких в мире уровней вакцинации. Полный курс иммунизации ко второму августа прошли более 70% граждан страны.

В Украине также начата вакцинация подростков от коронавируса - с этого понедельника, 2 августа. Для прививки необходимо заключение врача.