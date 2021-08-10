Українські футболісти похвалилися фото з російським репером, через якого раніше вже був скандал

Українські футболісти Георгій Цітаішвілі і Артур Авагімян, що виступають за одеський "Чорноморець", виклали в мережу фотографії з російським репером Бастою, проти виступу якого були налаштовані місцеві активісти.

Відомо, що концерт росіянина відбувся 9 серпня в клубі "Ібіца". Він був під посиленою охороною через невдоволення одеситів тим, що буде виступати людина, що підтримує путінський режим і окупацію Криму.

Втім, це не завадило Цітаішвілі (гравець "Динамо", який виступає на правах оренди в клубі "Чорноморець") і Авагімяну не просто повеселитися на концерті, а й зазирнути в гримерку і зробити фото з репером. Обидва знімки гравці опублікували на своїх сторінках в "Інстаграмі".

Фотографії, до слова, зробив український блогер Київстонер.

Нагадаємо, що раніше українські футболісти потрапляли в скандал через фото з цим же репером.

Так, в сторіс лівого захисника національної збірної України Віталія Миколенка з'явилося фото з партнером по команді Романом Яремчуком і російським репером Бастою, з яким вони перетнулися в Туреччині. У мережі не оцінили вчинок футболістів, попутно згадавши, що раніше Баста відвідував з концертами анексуваний росіянами Крим, а крім того брав участь у зйомках фільму про Кримський міст.