Українці не довіряють Раді майже так само сильно, як і російським ЗМІ (опитування)

Серед державних і громадських інститутів громадяни України найбільше довіряють Збройним Силам України, а ось до Верховної Ради навпаки мало довіри - майже стільки ж, скільки й до російських ЗМІ.

Про це повідомляє "Разумков центр".

Такі результати показало опитування понад 2 тис. осіб віком від 18 років по всій території України, крім окупованих Донецької та Луганської областей, а також Криму.

За даними проведеного службою Центру Разумкова опитування, 68% осіб довіряю Збройним Силам України, 64% волонтерським організаціям та 63,5% Церкві.

Також високий рівень довіри серед українців заслужила Державна служба з надзвичайних ситуацій (61%), Глава міста (селища, села), в якому проживає респондент (57%), Державна прикордонна служба (55%).

Громадяни України також довіряють Національній гвардії, добровільним батальйонам і раді міста (селища, села), в якому проживають.

Значно менше довіри до державного апарату України, тобто чиновників 76% українців висловили до них недовіру. Майже стільки ж людей не довіряють Верховній Раді - 75%. І це при тому, що російським ЗМІ відмовляються довіряти 79% опитаних.

Також високий рівень недовіри серед українців викликають суди, Уряд України, політичні партії, прокуратура, комерційні банки, НАБУ, Вищий антикорупційний суд і Державна податкова служба України.

Крім того, українці не довіряють Державній митній службі України, судам, а також президенту.

Серед респондентів лише 33% довіряють Володимиру Зеленському.

Найчастіше опитані висловлюють недовіру до В. Медведчука, П. Порошенка, А. Авакова, Ю. Тимошенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати соцопитування, які показали, що рівень довіри українців до президента Зеленського стрімко падає.