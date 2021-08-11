Спеку змінюватимуть грозові дощі та шквали вітру: прогноз погоди на 11 серпня

В Україні у середу, 11 серпня, синоптики прогнозують сонячну та теплу погоду, однак у частині регіонів не обійдеться без дощів.

Про це повідомляє метеоролог і синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Так, за прогнозом синоптика у більшості областей України очікується +27+32 градуси, а у західних областях +23+28 градусів.

При цьому на сході та півдні країни температура повітря прогріється до +28+34 градусів, а найсвіжіше у середу, 11 серпня, буде у Карпатах.

Дощі у середу будуть короткочасними з грозами на Запоріжжі, та у східній частині України.

У Києві 11 серпня буде сухо і спекотно - до +28+30 градусів.

За даними Укргідрометцентру, опади 11 серпня оминуть лише Одеську, Черкаську, Київську, Вінницьку та Луганську області. У решті регіонів пройдуть дощі, місцями очікуються грози, град і шквали вітру.

У Львові та інших західних регіонах температура коливатиметься від +24 до +29 градусів удень, а вночі стовпчики термометра опустяться до +14 +16 градусів. При цьому у цих областях дощитиме як вдень, так і вночі.

У центрі країни, зокрема у Вінницькій, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях буде сухо. Синоптики прогнозують до +30 градусів вдень та +19 вночі.

На сході країни - у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській областях - пройдуть дощі. Температура коливатиметься від 28 до 30 градусів вище нуля.

На півдні країни дощі накриють Миколаївську та Херсонську області. Температура повітря при цьому буде на рівні +28 +31 градусів. При цьому у Одеській області дощів не прогнозують.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, 11 серпня надзвичайники оголосили "жовтий" рівень небезпечності у південно-східній частині України. Також очікується град та шквали вітру 15-20м/с.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати від погоди в Україні у вівторок.