На 90-му році життя помер останній внук Івана Франка

Сьогодні, 11 серпня, пішов з життя останній внук Івана Франка - Роланд. Йому було 89 років.

Про це повідомив Міжнародний фонд Івана Франка.

"11 серпня, на 90 році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка", - йдеться у повідомленні.

Колектив фонду висловив свої співчуття родині померлого та зазначив, що "глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Фонду".

Довідка

Роланд Франко - український вчений-інженер, дипломат, громадський діяч. У 1993-1996 був радником науки у посольстві України у Великій Британії. Завдяки його клопотанню Україна безкоштовно одержала від Великої Британії науково-дослідну станцію "Фарадей" (зараз - станція Академік Вернадський) в Антарктиді. Після цього Роланда Франка стали називати "хрещеним батьком української арктичної станції".

Крім того, Роланд Франко заснував Міжнародну премію імені Івана Франка, яку присуджують за значні досягнення і заслуги у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук.

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