У Києві прощаються з екс-прем'єром і першим главою СБУ Євгеном Марчуком (фото, відео)

У Києві у суботу, 7 серпня, у будинку офіційний прийомів проходить церемонія прощання з колишнім прем'єр-міністром та першим главою Служби безпеки України Євгеном Марчуком. Попрощатися з українським державним діячем прийшли десятки людей.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на відповідні фото та відео низки українських ЗМІ.

Прощання з Марчуком триватиме з 12:00 до 15:00 в будинку офіційних прийомів в центрі столиці за адресою: вулиця Грушевського, 22.

Провести Марчука у останню путь прийшли друзі та колеги екс-прем'єра. У залі також присутня його дружина - Лариса Івшина - заслужений журналіст України.

(Фото: "Суспільне)

Нагадаємо, екс-прем'єр-міністр України і перший голова СБУ Євген Марчук помер 5 серпня від зупинки серця. Пізніше стало відомо, що причиною смерті Марчука стали наслідки коронавірусу.

Смерть Євгена Кириловича шокувала українців - своїми спогадами і архівними фото з Марчуком діляться журналісти, українські політичні та громадські діячі, які не сумніваються: Марчук зробив для незалежної України дуже багато.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим запам'ятався і що очолював Євген Марчук.