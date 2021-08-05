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Від СБУ до Кабміну. Чим запам’ятався і що очолював Євген Марчук

Від СБУ до Кабміну. Чим запам’ятався і що очолював Євген Марчук
Оновлено 10:28 Сьогодні Телеграф

На 81-му році життя в четвер, 5 серпня, через зупинку серця помер видатний український політичний діяч Євген Марчук. Можна з упевненістю сказати, що зі смертю Марчука пішла ціла епоха в українській політиці, адже за час своєї діяльності він очолював одні з найвищих та найвідповідальніших державних структур.

"Телеграф" розповідає, чим запам’ятався Євген Марчук в українській політиці.

Євген Марчук за роки своєї діяльності був першим очільником Служби безпеки України, четвертим прем’єр-міністром, шостим міністром оборони та очільником РНБО. Мав звання генерала армії України та був кандидатом юридичних наук.

Народився Євген Кирилович 28 січня 1941 року у селі Долинівка на Кіровоградщині. Там у 1963 році Марчук закінчив педагогічний інститут за фахом "вчитель німецької мови, української мови та літератури". Другу вищу освіту він здобув юридичну - кандидат юридичних наук.

У студентські роки Марчук почав працювати у Комітеті Державної Безпеки (КДБ), а після закінчення інституту у 1963 році став оперуповноваженим Кіровоградського обласного управління КДБ. Там він змінив кілька посад, а вже у 70-х перейшов на керівні пости і працював на них до 1991 року. У 1990 році Євгена Марчука призначили першим заступником глави КДБ УРСР.

З червня по листопад 1991 року Марчук був міністром УРСР з питань оборони. 

З листопада 1991 по липень 1994 - Євген Кирилович став першим главою Служби безпеки України та отримав (у 1994 році) військове звання - генерал армії.

У липня 1994 року Марчука призначили віце-прем'єр-міністром України, в жовтні того ж року - першим віце-прем'єром. З березня 1995 го - в.о. прем'єр-міністра України, перший віце-прем'єр. З червня 1995 по травень 1996 рр. - прем'єр-міністр України.

Крім того, Марчук двічі був обраний народним депутатом України - у 1995 і 1998 роках.

У 1999 році брав участь у президентських виборах і отримав 8,13% голосів у першому турі.

У листопаді 1999 року президент України Леонід Кучма призначив Євгена Марчука секретарем Ради нацбезпеки і оборони (РНБО). А вже у 2003 році він став міністром оборони.

Після звільнення з РНБО у 2004 році Євген Марчук очолив "Партію Свободи", яка на парламентських виборах 2006 року набрала лише 0,06% (близько 17 тисяч) голосів виборців.

З 2008 року Віктор Ющенко призначив Марчука своїм позаштатним радником.

У грудні 2014 року екс-голова СБУ координував співробітництво України з НАТО та ЄС у сфері безпеки, а у 2018 році Марчук був членом української делегації у  Тристоронній контактній групі (ТКГ) і очолив українську делегацію в підгрупі з питань безпеки. Покинув посаду політик у травні 2019 року.

До останніх днів життя Євген Марчук активно висвітлював, коментував та пояснював важливі державні процеси в Україні. Про це свідчать і його виступи у ефірах українських телеканалів, і його дописи у соціальних мережах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що смерть Марчука шокувала українське суспільство. Архівними фото з Марчуком діляться журналісти, українські політичні та громадські діячі, які не сумніваються: Марчук зробив для незалежної країни дуже багато.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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СБУ, РНБО, Кабмін України, Євген Марчук, довідка.
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