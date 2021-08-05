Скачать
Четвер, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Генерал КДБ, який став українським державником": українців вразила смерть Марчука
"Генерал КДБ, який став українським державником": українців вразила смерть Марчука
У ВАКС розповіли, скільки просидить вдома Чаус
У ВАКС розповіли, скільки просидить вдома Чаус
Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Помер колишній прем'єр-міністр та перший глава СБУ Євген Марчук
Помер колишній прем'єр-міністр та перший глава СБУ Євген Марчук

"Генерал КДБ, який став українським державником": українців вразила смерть Марчука

"Генерал КДБ, який став українським державником": українців вразила смерть Марчука
Оновлено 09:42 Сьогодні Телеграф

Українці шоковані трагічною звісткою про смерть колишнього прем'єр-міністра України і першого голови Служби безпеки Євгена Марчука, який помер 5 серпня в результаті зупинки серця.

Своїми спогадами і архівними фото з Марчуком діляться журналісти, українські політичні та громадські діячі, які не сумніваються: Марчук зробив для незалежної країни дуже багато.

"Велика і цікава фігура. Генерал КДБ, який став українським державником. Дуже сподіваюся, що він надиктував свої спогади", - пише на своїй сторінці в "Фейсбуці" журналіст Вахтанг Кіпіані.

Глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська згадує, що Марчук був неймовірно прогресивною людиною.

"Ми познайомилися вже в Мінську. Євген Кирилович працював, навіть коли відмовляв організм, коли лікарі забороняли літати після операції, - згадує громадський діяч. - Він говорив по-англійськи краще, ніж молоде покоління, міг відповісти на будь-яке питання про ядерну зброю, психологічний портрет, історичні факти і трактував їх через призму особистого і завжди досить конструктивно".

Нардеп Ірина Геращенко пише, що робота в ТКГ разом з Євгеном Марчуком була для неї великою честю і шкодує, що з української політики йдуть такі "брили, масштаб яких очевидний".

Нагадаємо, Євген Марчук пішов з життя у віці 80 років. Він був першим головою Служби безпеки України (з 1991 по 1994 рік). А в березні 1995 року очолив уряд (до травня 1996 року).

Також Марчук був міністром оборони (2003-2004), мав звання генерала армії України. А в 2018-2019 роках був у складі Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на сході України. Громадсько-політичною діяльністю він займався до останнього.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Марчук описав найбільш несприятливий сценарій повномасштабного вторгнення Путіна.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 49

Все по темі:

Реакция, Фотоархив, Євген Марчук, Смерть Марчука.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Спорт поза політикою": українські медалістки Олімпіади розповіли про дружбу з росіянками
02 Суд відправив Чауса під домашній арешт
03 Олімпійське "золото" принесе Беленюку мільйони
04 Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
05 У МОЗ назвали специфічні симптоми дельта-штаму COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі через обстріли бойовиків
ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі через обстріли бойовиків
Кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу осіб на добу вперше з червня
Кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу осіб на добу вперше з червня
Олімпійське &quot;золото&quot; принесе Беленюку мільйони
Олімпійське "золото" принесе Беленюку мільйони
Бойовики на Донбасі обстріляли житловий будинок: постраждали мирні жителі (фото)
Бойовики на Донбасі обстріляли житловий будинок: постраждали мирні жителі (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся