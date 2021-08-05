"Генерал КДБ, який став українським державником": українців вразила смерть Марчука

Українці шоковані трагічною звісткою про смерть колишнього прем'єр-міністра України і першого голови Служби безпеки Євгена Марчука, який помер 5 серпня в результаті зупинки серця.

Своїми спогадами і архівними фото з Марчуком діляться журналісти, українські політичні та громадські діячі, які не сумніваються: Марчук зробив для незалежної країни дуже багато.

"Велика і цікава фігура. Генерал КДБ, який став українським державником. Дуже сподіваюся, що він надиктував свої спогади", - пише на своїй сторінці в "Фейсбуці" журналіст Вахтанг Кіпіані.

Глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська згадує, що Марчук був неймовірно прогресивною людиною.

"Ми познайомилися вже в Мінську. Євген Кирилович працював, навіть коли відмовляв організм, коли лікарі забороняли літати після операції, - згадує громадський діяч. - Він говорив по-англійськи краще, ніж молоде покоління, міг відповісти на будь-яке питання про ядерну зброю, психологічний портрет, історичні факти і трактував їх через призму особистого і завжди досить конструктивно".

Нардеп Ірина Геращенко пише, що робота в ТКГ разом з Євгеном Марчуком була для неї великою честю і шкодує, що з української політики йдуть такі "брили, масштаб яких очевидний".

Нагадаємо, Євген Марчук пішов з життя у віці 80 років. Він був першим головою Служби безпеки України (з 1991 по 1994 рік). А в березні 1995 року очолив уряд (до травня 1996 року).

Також Марчук був міністром оборони (2003-2004), мав звання генерала армії України. А в 2018-2019 роках був у складі Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на сході України. Громадсько-політичною діяльністю він займався до останнього.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Марчук описав найбільш несприятливий сценарій повномасштабного вторгнення Путіна.