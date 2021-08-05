Помер колишній прем'єр-міністр та перший глава СБУ Євген Марчук

Колишній прем'єр-міністр України і перший голова Служби безпеки Євген Марчук помер сьогодні, 5 серпня, від зупинки серця.

Про смерть політика повідомила його дружина Лариса Івшина у Facebook.

"Чорний день ... Помер ЄК (Євген Кирилович - ред.) ... Зупинилося серце", - написала вона.

Євген Марчук пішов із життя у віці 80 років. Він був першим головою Служби безпеки України (1991 - 1994 роки). А у березні 1995 року очолив уряд України (до травня 1996 року).

Також Марчук був міністром оборони (з 2003 по 2004 рік). Мав звання генерала армії України. А у 2018-2019 роках був у складі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Євген Кирилович до останнього займався громадсько-політичною діяльністю і висвітлював та коментував важливі події для України. У останніх публікаціях на сторінці у Facebook Марчук писав про Донбас.

Як повідомляв "Телеграф", Марчук описав найбільш несприятливий сценарій повномасштабного вторгнення Путіна.