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Україну накриє антициклон з дощами і грозами: погода на 12 серпня

Україну накриє антициклон з дощами і грозами: погода на 12 серпня
05:31 Сьогодні Телеграф

Україну в четвер, 12 серпня, накриє антициклон з дощами і грозами, проте під нього потрапить лише невелика частина регіонів.

Про це повідомила метеоролог і синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що циклон Elfi принесе дощі в східні області України. Також опади прогнозують у Запорізькій області та Криму.

Температура повітря по всій території України прогнозується на рівні +25 +29 градусів, а вище 30 градусів повітря прогріється на сході і півдні країни.

При цьому в Україні буде досить вітряно, а місцями північно-західний вітер буде поривчастим і сильним.

При цьому в ДСНС попередили, що 12 серпня південно-східну частину країни накриють грози. Пориви вітру місцями сягатимуть 15-20 м/с. Рятувальники оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

За даними Укргідрометцентру, дощі 12 серпня пройдуть у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Донецькій областях, а також в Криму. В інших регіонах України опадів не прогнозують.

У північних і центральних областях +23...+27°С вдень, а вночі прогнозується +15... +21°С.

На заході вночі +14... +17°С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22... +26°С.

У східній частині вночі +20 ... +22°С, а вдень температура до +26 ... +32°С.

На півдні країни вночі прогнозується +20 ... + 22°С, вдень повітря прогріється до +27 ... +30°С.

прогноз погоди на 12 серпня - Укргідрометцентр

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати від погоди 11 серпня.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Укргидрометцентр, ДСНС, Наталка Діденко, Погода в Україні.
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