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"Хвиля лохотронів не за горами": в СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом

"Хвиля лохотронів не за горами": в СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом
Оновлено 18:59 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Незабаром ув'язненим в українських СІЗО за відповідну плату дозволять користуватися телефоном і відкриють доступ в інтернет.

Про це в середу, 11 серпня, повідомляє депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Рішення про надання ув'язненим доступу до телефонів і Інтернету 11 серпня ухвалив Кабінет міністрів України.

Уряд вводить експериментальний проєкт у слідчих ізоляторах, згідно з яким за відповідну плату в СІЗО будуть надаватися послуги з доступу в інтернет і телефонного зв'язку.

Щоб запобігти телефонне шахрайство, розмови в'язнів будуть фіксувати.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, це знизить ризик можливого телефонного шахрайства в установах.

Відповідно до рішення Кабміну, дане нововведення повинні реалізовувати до 30 квітня 2023 р.

Крім того, в Міністерстві юстиції зобов'язані затвердити порядок реалізації експериментального проєкту і до 1 липня 2023 р. подати в Кабмін звіт про результати нововведення.

Користувачі соцмереж негативно поставилися до новини про проєкт для ув'язнених і почали жартувати з цього приводу.

"Ще трохи і міністр Малюська влаштує в СІЗО і блек-джек зі шл *** ми", - пишуть в мережі.

СІЗОСІЗО

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 20 липня 2021 року засуджений за крадіжку Сергій Кутафин втік з Одеського СІЗО під час прогулянки.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 38

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Интернет, СИЗО, Кабмин, Телефони, В'язниця.
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