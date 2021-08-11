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Ви будете здивовані: хто з політиків найбільше витратив на рекламу в соціальних мережах у 2021 році

Ви будете здивовані: хто з політиків найбільше витратив на рекламу в соціальних мережах у 2021 році
20:28 Сьогодні Телеграф Иллюстративное фото

У 2021 році українські політики вже встигли витратити десятки тисяч доларів на рекламу в таких соціальних мережах, як Facebook і Instagram. У трійку топ користувачів послуг реклами потрапили підприємець і політик Олександр Шевченко, партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", а також колишній прем'єр-міністр, економіст Арсеній Яценюк.

Про це в середу, 11 серпня, повідомляє "Сhesno.org".

За даними сайту, майже третина від загальної суми витрат на рекламу припадає на 20 найактивніших сторінок. В їх число входять переважно представники партії "За майбутнє", а також медіа народного депутата Віктора Медведчука.

Цікаво те, що Олександр Шевченко та Арсеній Яценюк увійшли в трійку топ користувачів реклами, тим часом як експрезидент України Петро Порошенко і колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман у порівнянні з ними дуже внизу.

Статистика

Перше місце за витратами займає сторінка Олександра Шевченка, який навесні балотувався до Верховної Ради в 87-му окрузі. У 2021-му він витратив на рекламу понад 49 тис. доларів (більш як 1 млн 300 тис. грн). Сторінка була особливо активною напередодні виборів і протягом місяця після них.

На другому місці за витратами на рекламу в Facebook - головна сторінка партії "Слуга народу", яка вклала понад 47 тис. доларів (більше ніж 1 млн 260 тис. грн).

На третьому місці опинилася сторінка Арсенія Яценюка, який тільки у 2021-му вклав в рекламу 40 тис. доларів (понад 1 млн грн). Політик рекламує повідомлення з різними привітаннями, уривками ефірів або закликами ставити лайки. Відомо, що він платить до 3 тис. доларів (майже 80,5 тис. грн) за один пост.

Що стосується Юлії Тимошенко, Олега Ляшка та Володимира Кличко, то вони зовсім не потрапили у 20 найактивніших користувачів реклами, що дуже дивно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що незабаром ув'язненим в українських СІЗО за відповідну плату дозволять користуватися телефоном і відкриють доступ в інтернет.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Арсений Яценюк, Реклама, Instagram, Фейсбук, Слуга народу, Соцмережі, Олександр Шевченко.
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