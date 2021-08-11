"Волна лохотронов не за горами": в СИЗО разрешат пользоваться телефоном и интернетом

В скором времени заключенным в украинских СИЗО за соответствующую плату позволят пользоваться телефоном и откроют доступ в интернет.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Решение о предоставлении заключенным доступа к телефонам и интернету 11 августа принял Кабинет министров Украины.

Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах, согласно которому за соответствующую плату в СИЗО будут предоставляться услуги по доступу в интернет и телефонной связи.

Чтобы предотвратить телефонное мошенничество, разговоры заключенных будут фиксировать.

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, это снизит риск возможного телефонного мошенничества в учреждениях.

Соответственно с решением Кабмина, данное нововведение должны реализировать к 30 апрелю 2023 г.

Кроме того, в Министерстве юстиции обязаны утвердить порядок реализации экспериментального проекта и к 1 июлю 2023 г. подать в Кабмин отчет о результатах нововедения.

Пользователи соцсетей негативно отнеслись к новости о проекте для заключенных и начали шутить по этому походу.

"Еще немного и министр Малюська устроит в СИЗО и блэк-джек со шл***ми", - пишут в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 июля 2021 года осужденный за кражу Сергей Кутафин сбежал из Одесского СИЗО во время прогулки.