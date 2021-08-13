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Встигніть насолодитися комфортною температурою: якою буде погода в Україні до кінця тижня

Встигніть насолодитися комфортною температурою: якою буде погода в Україні до кінця тижня
06:49 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

У п'ятницю та на вихідних 13-15 серпня в Україні встановляться комфортні погодні умови, і лише в деяких областях йтимуть грозові дощі.

Про це можна судити за прогнозами українських синоптиків.

У п'ятницю, 13 серпня, дощі очікуються в Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та в окупованому Криму, в той час як середня температура повітря в регіонах буде коливатися в діапазоні 25-27 градусів.

У суботу, 14 серпня, температура залишиться такою ж комфортною, при цьому, в центральних областях буде сухо і сонячно - в Криму і на Донбасі ж ще можливі опади.

У неділю, 15 серпня, дощі накриють західний регіон - Закарпаття, Прикарпаття, Волинь, Львівську і Чернівецьку область. В інших областях очікується сонячна погода і 25-28 градусів тепла.

Варто зауважити, що в східних, Київській, Сумській та Полтавській областях на 13-14 серпня оголошено пожежну небезпеку, передає Укргідрометцентр.

А синоптик Наталія Діденко попереджає, що з наступного тижня в Україну повернеться спека, і закликає встигнути насолодитися комфортною температурою.

Як повідомляв "Телеграф", раніше погода влаштувала українцям справжній сюрприз, коли серед серпня засипало снігом одеську трасу.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Погода, Прогноз погоді.
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