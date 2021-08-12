Фрегат "Володимир Великий" - у давньої недобудови флоту нарешті з'явився шанс вийти в море

Частини та комплектуючі корабля "Володимир Великий" перемістять на інше підприємство, щоб добудувати. Його будівництво було розпочате ще у 2012 році. Зараз корвет готовий на 17%, і знаходиться на території закритого заводу в Миколаєві.

Про це повідомляє Міноборони.

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що в судно вже вклали 569 мільйонів гривень (раніше, при курсі долара США 1 до 8 грн), а на закінчення будівництва необхідні ще 8,3 млрд без урахування боєкомплекту. Також відомство розглядає можливість добудувати корабель в класі "фрегат". Так він зможе замінити в українському флоті "Гетьмана Сагайдачного".

Його починали будувати на ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод", де зараз знаходяться зроблені частини - блоки 1-7 основного корпусу корабля і блок 8 надбудови корабля, а також закуплене обладнання.

Корвет "Володимир Великий" припинили будувати в 2014 році через нестачу фінансування. Процес переміщення готових частин і устаткування займе 4 місяці.

"Телеграф" писав, що ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод" кілька років тому - в 2018 році опинився в полі зору прокуратури. Потім була процедура банкрутства. Остаточну ліквідацію підприємства затвердив суд в липні 2021 року.