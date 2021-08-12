Скачать
Четвер, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"У чужий Монастир": чи довго втримається на посаді змінник Авакова
"У чужий Монастир": чи довго втримається на посаді змінник Авакова
Окупанти Криму пригрозили "болючими наслідками" учасникам "Кримської платформи"
Окупанти Криму пригрозили "болючими наслідками" учасникам "Кримської платформи"
Справу екс - "слуги" Юрченка про хабарництво передали в суд
Справу екс - "слуги" Юрченка про хабарництво передали в суд
На Крим знову обрушилася негода: затопило трасу і будинки (відео)
На Крим знову обрушилася негода: затопило трасу і будинки (відео)

Фрегат "Володимир Великий" - у давньої недобудови флоту нарешті з'явився шанс вийти в море

Фрегат "Володимир Великий" - у давньої недобудови флоту нарешті з'явився шанс вийти в море
Оновлено 13:48 Сьогодні Телеграф ВМС ЗСУ

Частини та комплектуючі корабля "Володимир Великий" перемістять на інше підприємство, щоб добудувати. Його будівництво було розпочате ще у 2012 році. Зараз корвет готовий на 17%, і знаходиться на території закритого заводу в Миколаєві.

Про це повідомляє Міноборони.

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що в судно вже вклали 569 мільйонів гривень (раніше, при курсі долара США 1 до 8 грн), а на закінчення будівництва необхідні ще 8,3 млрд без урахування боєкомплекту. Також відомство розглядає можливість добудувати корабель в класі "фрегат". Так він зможе замінити в українському флоті "Гетьмана Сагайдачного".

Його починали будувати на ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод", де зараз знаходяться зроблені частини - блоки 1-7 основного корпусу корабля і блок 8 надбудови корабля, а також закуплене обладнання.

Корвет "Володимир Великий" припинили будувати в 2014 році через нестачу фінансування. Процес переміщення готових частин і устаткування займе 4 місяці.

"Телеграф" писав, що ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод" кілька років тому - в 2018 році опинився в полі зору прокуратури. Потім була процедура банкрутства. Остаточну ліквідацію підприємства затвердив суд в липні 2021 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 51

Все по темі:

Фрегат, Корвет, Корабель, Володимир Великий, Військово-морські сили України, флот України.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Єгипті кобра у мікроавтобусі вбила родину з чотирьох чоловік та водія (фото)
02 Паніка передчасна: людей заспокоїли з приводу нового "більш смертоносного" штаму COVID-19
03 Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше
04 Під загрозою тисячі видів істот: розлив нафти в Чорному морі зняли з супутника
05 Образив честь і репутацію: Гео Лерос програв справу про "плівки Єрмака"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Небезпечні пухнастики: село на Рівненщині помістили в карантин через напад скаженої білки на дитину
Небезпечні пухнастики: село на Рівненщині помістили в карантин через напад скаженої білки на дитину
Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше
Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше
У Єгипті кобра у мікроавтобусі вбила родину з чотирьох чоловік та водія (фото)
У Єгипті кобра у мікроавтобусі вбила родину з чотирьох чоловік та водія (фото)
День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони
День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся