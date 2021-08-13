Антипович про статтю Путіна про "єдиний народ": українці, які голосують за Порошенка і за ОПЗЖ, слухають одні й ті ж російські пісні в YouTube

Кремлівська пропаганда діє професійно, поєднуючи в одній тезі думку про один народ і загальний культурно-історичний простір. І останній частині мессенджа важко заперечити.

Таку думку висловив "Телеграфу" глава соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Він зазначив, що ставлення до президента Росії Володимира Путіна як до ворога у 70% українців, але більше ніж 40% все ж згодні з думкою про загальний культурний простір.

"Запитали б ми про один народ, українці не підтримали б, запитали б ми про загальний історичний простір без прив'язки до Путіна - підтримка була б ще вище", - зазначає соціолог.

Це доводять і рейтинги популярності пісень на відеохостингу YouTube. За словами Антиповича в десятці найпопулярніших серед українців немає пісень вітчизняних виконавців. Тому не можна говорити про те, що тезу Путіна підтримує виключно старше покоління, яке виросло за радянських часів.

Статистика, яку наводить соціолог, стверджує, що 44% згодних з думкою про спільний культурний простір - молодь. Він вважає, що молоде покоління не асоціює патріотизм з тим, щоб відвідати концерт улюбленого виконавця в Росії, оскільки у цього покоління інші цінності.

"Молодь, яка голосує за Порошенка і молодь, яка голосує за Зеленського, і молодь, яка голосує за ОПЗЖ - слухає одні і ті ж пісні", - підсумовує Антипович.

Повний текст інтерв'ю читайте на "Телеграфі": наступний Майдан може бути ще більш кривавим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович.