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У Києві при спробі втечі з України затримали керівника зернової держкорпорації (фото)

У Києві при спробі втечі з України затримали керівника зернової держкорпорації (фото)
12:39 Сьогодні Телеграф Фото: МВС

У Києві вранці, 13 серпня, при спробі втечі з України затримали керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" Андрія Власенка. Його підозрюють у привласненні державних коштів.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Зазначається, що керівника зернової держкомпанії затримали разом з його спільником у аеропорту "Жуляни" вранці у п’ятницю, 13 серпня.

Слідчі повідомили про підозру керівнику корпорації та власнику кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії. 

Крім того, подаються клопотання в суд, щоб обрати підозрюваним запобіжні заходи. 

За даними слідства, службовці Державної продовольчо-зернової корпорації України вчинили розтрату держмайна. Для цього вони проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю та без здійснення попередньої оплати. Крім того, вони уклали договори страхування по завищеному страховому тарифу. Сума збитків для держкомпанії оцінюється у понад  57 мільйонів доларів США. 

Варто зазначити, що головою правління ДПЗКУ з листопада 2020 року є Андрій Власенко. До цього він був депутатом Миколаївської облради від "Батьківщини" (2015-2020 роки) і паралельно очолював ДП "Укрліктрави" (2017-2020 роки).

У Києві затримали Андрія Власенка

У Києві затримали Андрія Власенка

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", це далеко не перший випадок розграбування бюджетних коштів. Буквально 10 серпня у Миколаєві затримали вісьмох топ-чиновників, які привласнили 27 мільйонів гривень, які мали піти на реконструкцію площі Соборної.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Перегляди: 29

Все по темі:

Держмайно, Розтрата, Державна продовольчо-зернова корпорація України, Андрій Власенко.
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