Скоро зможуть побачити всі: оригінал Конституції Пилипа Орлика вже в Україні (перші фото)

В Україні до Дня Незалежності привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, який до цього перебував в Швеції. Документ вже розмістили в Софійському соборі в Києві і незабаром на нього зможуть подивитися всі охочі.

Новиною про це поділився президент України Володимир Зеленський.

"Полотно нашої історії має тисячу років, і стільки ж частин пазла бракує. Ми повертаємо українцям ці частини", - написав він.

Він нагадав, що Конституція Орлика прибула в Україну вперше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Нагадаємо, документ був укладений 5 квітня 1710 року під час обрання Орлика гетьманом Війська Запорозького. Від імені козацтва його підписав кошовий отаман Кость Гордієнко.

Очікувалося, що в разі перемоги Швеції в Північній війні, її ратифікує король Карл XII. Конституція була написана староукраїнською мовою і має копію на латині.

Оригінал зберігається в Москві в Російському державному архіві давніх актів. Копія на латині зберігалася в Стокгольмі в Національному архіві Швеції.

Вчені припускають, що вона була переписана Орликом для її подальшого вручення європейським дипломатам.

Як повідомлялося раніше, в 2021 році на святкування Дня Незалежності буде виділена рекордна сума в 5,4 мільярда гривень. Пізніше в Мінфіні пояснили, що їх витратять не тільки на саме святкування, а й на ряд інфраструктурних проектів.