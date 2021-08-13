Чоловік хотів відсудити у колишньої коханки "інвестиції" в штучні груди і дійшов до Верховного суду: що вирішили

Верховний суд України відхилив позов чоловіка, який судився з колишньою коханкою з приводу повернення наданих їй грошових коштів на збільшення грудей.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Відзначається, що чоловік і жінка познайомилися в 2017 році. За словами чоловіка, між ними виникли дружні стосунки, після чого той почав надавати їй кошти для подальшого ведення спільного бізнесу.

За весь час він передав їй грошей на суму понад 1,33 мільйона гривень. Він стверджує, що оскільки довіряв жінці, то і умови бізнесу договором скріплені були.

Також він вказав, що жінка знехтувала довірою і привласнила його кошти.

Жінка ж вказала, що сприймала стосунки, як близькі і готувалася до створення сім'ї. Вона зазначила, що чоловік часто робив їй подарунки і "підтягував її до свого рівня життя". Він давав їй гроші, щоб та зробила операцію зі збільшення грудей, а також робив їй численні подарунки.

Однак все змінилося, коли виявилося, що у позивача є дружина.

Суд вирішив, що "інвестиції" були зроблені без вказівки кінцевої мети і добровільно, а тому поверненню не підлягають.

Як повідомлялося раніше, в Британії жінка через суд намагається врятувати хвору на туберкульоз альпаку, яку в силу небезпеки захворювання хочуть приспати.