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Неділя, 15.08.2021
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Спека посилиться, але не всюди: яку погоду очікувати в Україні наступного тижня

Спека посилиться, але не всюди: яку погоду очікувати в Україні наступного тижня
07:17 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

Майбутній тиждень, 16-22 серпня, в Україні зустрінемо зі спеки, але надалі жителі деяких регіонів можуть очікувати на похолодання. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, наступний тиждень в Україні розпочнеться з підвищення температури для більшості областей України. Перш за все це пов’язано з тим, що до нашої території надходить більш тепла повітряна маса з південного заходу. Тож температура становитиме 27-32 градуси тепла, а в південно-західних областях до +34. Дещо нижчою температура прогнозується для західних областей: в межах 23-28 градусів, а починаючи з 18 серпня – 20-25 градусів із позначкою "плюс".

Як пояснили в Укргідрометцентрі, зниження температури в західних областях пов’язано з тим, що там вже починаючи з понеділка, а також у вівторок, очікується проходження атмосферного фронту із заходу. Відповідно західні регіони не відчують сильної спеки. Більше того, там час від часу дощитиме, подекуди з грозами, тому температура буде помірною.

Надалі циклон просуватиметься територією України і 18 серпня вже впливатиме на більшість регіонів, окрім східних. Синоптики прогнозують короткочасні дощі й окремі грози. Температура повітря у західній частині 17 серпня вночі сягатиме +13-18, вдень +23-28 градуси. У середу, 18 серпня, вночі стовпчики термометрів підніматимуться до 10-15, вдень - 20-25 градусів тепла. На решті території в денні години очікується до +27-33 градусів, а в нічні - 14-20 градусів тепла. Тоді як у північних областях в середу прогнозують +24-29 градусів.

Прогноз на 18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Надалі погода буде трохи змінюватися. Вже наприкінці тижня, 19 серпня, в країні, крім заходу, а 20 серпня на лівобережжі очікуються короткочасні дощі та грози.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на минулому тижні розбушувалася негода в Криму. Після підтоплень в районі Сімферополя стихія завдала удару по Керчі, жителів міста вирішили евакуювати.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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