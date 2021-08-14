Заворушення під Офісом президента: стало відомо про постраждалих

У суботу, 14 серпня, представники ультраправої партії "Нацкорпус" зібралися на протест в центрі Києва біля Офісу президента. В ході бійок на Банковій постраждало вісім правоохоронців.

Про це 14 серпня повідомляє пресслужба "Національного корпусу".

Від протиправних дій правоохоронців постраждав один з учасників акції протесту. Інформація про кількість травмованих в результаті дій поліції уточнюється, але відомо, що вісім працівників органів отримали травми. Сім з них опіки очей і один нацгвардієць різані рани.

Учасники акції вимагають "зупинити репресії проти патріотів", під якими вони розуміють арешт членів "Нацкорпусу" в Харкові за рекет і вимагання.

Заяву про протест пресслужба корпусу опублікувала близько 13:00 14 серпня.

"Йдемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей і капітуляції країни перед Кремлем", - наголошується в повідомленні.

Люди вийшли з протестними плакатами, деякі принесли з собою автомобільні шини.

Під час протесту представників "Нацкорпусу" правоохоронці розпилили сльозогінний газ і запалювали дими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представники "Національного корпусу", які в суботу, 14 серпня, закидали димовими шашками територію будинку, де знаходиться квартира Володимира Зеленського. Ось тільки в ній він давно вже не живе.