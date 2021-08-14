Нацкорпус забросал шашками дом, где проживает Зеленский: видео с места событий

Представители "Национального корпуса", которые в субботу, 14 августа, в Киеве вышли на протест на улице Банковой под Офисом президента, забросали дымовыми шашками территорию дома, где находиться квартира Владимира Зеленского. Вот только в ней он давно уже не живет.

Об этом 14 августа сообщает Telegram-канал "Политика страны".

Протестующие вышли на акцию еще около 13:00 с заявлениями о том, что "власть не сможет сломать их репрессиями и сфабрикованными политическими делами".

Также представители "Нацкорпуса" заявили, что "не допустят реализации предательских договоренностей и капитуляции страны перед Кремлем ".

Но на забрасывании шашками дома, где раньше жил Зеленский, акция "Нацкорпуса" закончилась.

Как сообщают в СМИ, перед протестующими выступил глава Киевской ячейки Сергей Тамарин и сказал, что это была предупредительная акция.

"Мы требуем от власти публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства от имплементации Формулы Штайнмайера", - заявил Тамарин.

И это несмотря на то, что Зеленский уже не раз заявлял об отсутствии намерений выполнять политическую часть Минских соглашений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время протеста "Нацкорпуса" пострадали восемь работников правоохранительных органов.