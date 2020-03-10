Уряд призначив в. о. голови Мінекономрозвитку

Новини України:За його словами, основним завданням для команди міністерства є продовження розпочатих реформ.

За рішенням Кабінету міністрів на першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павла Кухту було покладено тимчасове виконання обов’язків глави Мінекономіки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні за рішенням уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України. Зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб процес зміни уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам", - написав Кухта.

Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не погодився залишатись у новому уряді оскільки вважає, що зробив усе від себе залежне.