Заступник міністра Мінветеранів йде у відставку

Новини України:Терещенко заявив про своє рішення звільнитись з міністерства.

Заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО України, захисник Донецького аеропорту Олександр Терещенко заявив про своє рішення звільнитись з міністерства.

Про це він повідомив у Facebook.

"На своїй посаді я пережив дві "ротації", об’єднання двох не надто об'єднуваних міністерств і ще купу всього. Сьогодні настав час Х. Ніколи не ставив власні амбіції вище інтересів державних, але є межа, яку я не перетну за будь-яких умов",- написав він.

Терещенко наголосив, що не коментуватиме кадрові зміни в новому уряді, однак залишає за собою "право вирішувати бути чи не бути в команді новопризначеного міністра".

Раніше про своє рішення звільнитись повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Антон Колумбет.

Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України ІХ скликання затвердила склад нового Кабміну. Міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України було призначено Оксану Коляду.

4 березня 2020 року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.

Міністром у справах ветеранів України став Сергій Бессараб.